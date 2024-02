Veja como a terapia favorece a resiliência emocional

A resiliência emocional, definida como a capacidade de superar dificuldades e se adaptar, é essencial para enfrentar situações desafiadoras. Apesar disso, pessoas resilientes não estão isentas de dificuldades, mas conseguem superá-las sem desmoronar, preservando a saúde mental. De acordo com Tatiane Paula, psicóloga clínica, essa capacidade pode ser desenvolvida, contribuindo para o bem-estar emocional.

Desenvolvendo resiliência emocional

Desenvolver resiliência emocional na TCC é comparado a fortalecer um músculo emocional. Tatiane explica que mudar pensamentos negativos, agir positivamente, enfrentar problemas, lidar com emoções intensas e cultivar relacionamentos positivos são estratégias práticas ensinadas. Com prática e apoio, fortalecemos nossa capacidade de enfrentar adversidades gradualmente.

Evitar a autocrítica e aceitar imperfeições fazem com que a vida fique mais leve (Imagem: Ya_blue_ko | Shutterstock)

Lidar com falhas é essencial para se fortalecer

Na terapia cognitivo-comportamental, lidar com falhas é encarado como uma oportunidade de aprendizado. A psicóloga aborda que mudar a perspectiva, evitar autocrítica excessiva, quebrar tarefas em passos menores, aprender com os erros, aceitar a imperfeição e reforçar conquistas são abordagens que constroem uma mentalidade positiva e fortalecem a resiliência emocional ao longo do tempo.

Relações pessoais e resiliência

A TCC destaca que relações pessoais desempenham um papel fundamental no fortalecimento da resiliência emocional. “O apoio emocional, o compartilhamento de experiências, a construção de vínculos positivos, o aprendizado interpessoal e a criação de uma rede de apoio são explorados para criar uma base emocional sólida diante dos altos e baixos da vida”, ressalta Tatiane.

Terapia pode ajudar

Na TCC, técnicas práticas são utilizadas para desenvolver a resiliência emocional. Reconhecimento de pensamentos negativos, reestruturação cognitiva, estabelecimento de metas realistas, desenvolvimento de estratégias de enfrentamento, aceitação de emoções e exercícios de relaxamento são ferramentas na “caixa de primeiros socorros emocionais”, promovendo o fortalecimento gradual da resiliência emocional.

Por Lais Fiocchi