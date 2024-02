6 receitas de geladinho gourmet para vender

Em um liquidificador, coloque o queijo ralado e o leite condensado e bata por 3 minutos. Adicione o requeijão, o leite e o açúcar e bata novamente por mais 3 minutos. Coe a mistura em uma peneira e reserve somente a parte líquida. Nos saquinhos para geladinho, coloque um pedaço da goiabada e, com a ajuda de um funil, encha-os com o líquido e amarre. Leve ao congelador por 8 horas e está pronto para vender.

Geladinho de açaí com leite condensado

Ingredientes

500 ml de leite integral

300 g de polpa de açaí

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de liga neutra

250 g de creme de leite

160 g de iogurte natural

Leite condensado para decorar

Saquinhos para geladinho

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Tampe e deixe descansar até a espuma assentar. Após, disponha o leite condensado nos saquinhos para geladinho e aperte para espalhar até quase a borda. Depois, com a ajuda de um funil, encha o saquinho com o líquido de açaí, amarre e leve ao congelador por 6 horas.

Geladinho de morango com chocolate crocante (Imagem: Anderson Nascimento | Shutterstock)

Geladinho de morango com chocolate crocante

Ingredientes

200 g de chocolate meio amargo

395 g de leite condensado

700 ml de leite

10 g de suco em pó de morango

Saquinhos para geladinho

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o suco de morango e o leite e bata por 2 minutos. Reserve. Em uma panela, derreta o chocolate em banho-maria, mexendo sempre. Em seguida, com a ajuda de uma colher, coloque a medida de dois dedos do chocolate derretido em um saquinho para geladinho e aperte para espalhar até quase o final da borda. Depois, com a ajuda de um funil, encha o saquinho com o líquido de morango, amarre e leve ao congelador por 6 horas.

Geladinho de maracujá

Ingredientes

200 ml de suco concentrado de maracujá sem açúcar

200 g de creme de leite

Polpa de 1 maracujá

395 g de leite condensado

1 l de leite

Saquinhos para geladinho

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a polpa do maracujá, e bata por 2 minutos. Reserve. Abra os saquinhos para geladinho e distribua algumas sementes da polpa de maracujá. Com a ajuda de um funil, coloque o líquido nos saquinhos e amarre. Leve ao congelador por 8 horas e está pronto para vender.

Geladinho de menta com chocolate

Ingredientes

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

1 colher de sopa de liga neutra

1 l de leite

1 colher de sopa de essência de menta

400 g de chocolate meio amargo

Saquinhos para geladinho

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite, o leite e a essência de menta e bata bem. Adicione a liga neutra e bata novamente para incorporar. Reserve. Em uma panela, derreta o chocolate em banho-maria, mexendo sempre. Em seguida, com a ajuda de uma colher, coloque a medida de dois dedos do chocolate derretido em um saquinho para geladinho e aperte para espalhar até quase o final da borda. Depois, com a ajuda de um funil, encha o saquinho com o líquido, amarre e leve ao congelador por 8 horas.