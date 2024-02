5 dicas de planejamento para alcançar bons resultados em 2024

Especialista explica como é possível destacar o seu negócio seguindo as tendências do mercado

Planejar é a chave para o sucesso empresarial, e nesse cenário dinâmico e desafiador, contar com estratégias sólidas é mais crucial do que nunca. O dinamismo dos mercados contemporâneos, marcado por avanços tecnológicos, mudanças nas preferências do consumidor e cenários econômicos voláteis, exige uma compreensão profunda do cenário empresarial. Antes de definir qualquer direção, é crucial entender as nuances do ambiente empresarial, identificar tendências e compreender as demandas em constante evolução.

Em um segundo plano, o contexto de desafios e oportunidades que as empresas enfrentam atualmente desempenha um papel fundamental. O planejamento estratégico não é apenas sobre antecipar desafios, mas também sobre identificar oportunidades emergentes. Compreender as tendências do mercado e as necessidades latentes dos consumidores é essencial para se posicionar de maneira proativa.

Para se ter uma ideia, uma pesquisa feita pela consultoria Falconi mostrou que apenas 10% das médias empresas brasileiras declararam ter uma estratégia bem definida para os próximos três a cinco anos.