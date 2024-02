4 drinks com café para o verão

O público fã de café segue aumentando, especialmente em função da popularização do amplo leque de possibilidades de consumo que a bebida oferece. Com a chegada do verão, acentua a versatilidade do seu uso em diferentes preparos gelados, que o levam como base ou ingrediente secundário. E para quem se anima em ter experiências diferentes, vale a pena ir além da tradicional xícara de café.

Por isso, Éder Garcia de Oliveira, barista do Grupo Utam – indústria de café, lista 4 receitas saborosas com café para você se refrescar no verão. Confira!

Cappuccino gelado

Ingredientes

200 gramas de cappuccino tradicional ou light

tradicional ou light 1 l de leite

Pedras de gelo a gosto

Calda, creme de avelã ou chantilly para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo e cremoso. Após, transfira para um copo, decore com calda, creme de avelã ou chantilly. Sirva em seguida.