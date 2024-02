10 cuidados com cabelos grisalhos

A hidratação é fundamental para cabelos grisalhos, pois eles têm uma tendência maior à secura. Por isso, utilize máscaras capilares hidratantes uma vez por semana para restaurar a umidade e a suavidade dos fios. É recomendado usar máscara capilar no banho, aplicada sempre antes do condicionador para recuperar os fios.

“Isso porque o condicionador fecha a cutícula dos fios de cabelo. Se a máscara for aplicada após o condicionador, ela não irá ser absorvida. Leave-in também é bem-vindo. […]”, afirma a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff.

2. Shampoos e condicionadores adequados

Opte por produtos específicos para cabelos grisalhos, como os matizadores, que ajudam a neutralizar tons amarelados e realçar a cor natural. “A verdade é que o matizador pode e deve ser usado por todos os tipos de cabelo e tons, inclusive para os grisalhos, já que, devido à oxidação diária, à exposição ao sol, a altas temperaturas de ferramentas térmicas, entre outros fatores, os cabelos vão ficando amarelados com o tempo […]”, explica Cleiton Vítor, cabeleireiro especialista e sócio da marca brasileira de produtos capilares Felps Professional.

3. Proteção solar

Os cabelos grisalhos podem ser mais susceptíveis aos danos causados pelos raios UV. “Ao contrário do que muitas pessoas pensam, já que o cabelo é uma fibra morta, ele sofre, sim, ações maléficas pelos raios solares. O raio UVB danifica a cutícula do cabelo, a camada mais externa que reveste a medula e o córtex. Então, quando a cutícula é danificada pelo sol, ela expõe as camadas mais profundas do cabelo, além de ficar ressecada, endurecida e encolhida”, explica a Dra. Lilian Brasileiro, médica especialista em Dermatologia.

Por causa disso, conforme a médica, acontece a perda de umidade e o desbotamento da cor do fio e, consequentemente, o cabelo fica opaco, mais enfraquecido e quebradiço, e menos maleável e elástico. Então, use produtos capilares com proteção solar ou acessórios como chapéus para preservar a cor e a saúde dos fios.

4. Corte regular

Manter um corte regular ajuda a eliminar pontas ressecadas e promove um visual mais arrumado. Opte por cortes que realcem a textura natural dos fios grisalhos.