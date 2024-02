7 razões para incluir o agachamento na rotina de exercícios

O agachamento é um exercício com benefícios para todo o corpo (Imagem: fizkes | Shutterstock) - Portal EdiCase

Se você já passou algum tempo pesquisando sobre atividades eficazes e multifuncionais para o corpo, com certeza se deparou com o agachamento. Este exercício clássico, amado por alguns e temido por outros, é muito mais do que apenas uma maneira de trabalhar as pernas. Na verdade, o agachamento oferece uma gama impressionante de benefícios para o corpo inteiro. Mas o que faz do agachamento um exercício tão especial e por que ele deveria ser uma parte indispensável da sua rotina de exercícios? Confira 7 motivos abaixo! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine 1. Fortalecimento muscular Os agachamentos são verdadeiros aliados na construção muscular. Focam nos quadríceps, glúteos, isquiotibiais e no core. Mas o diferencial é que, ao executar um agachamento com a forma correta, há a estabilização do core para proteger a coluna durante o movimento, o tornando um exercício completo.

“Ao desenvolver músculos fortes e bem treinados, você aprimora o controle motor, permitindo movimentos mais precisos e coordenados. Esse controle é fundamental para atividades que exigem equilíbrio e coordenação, contribuindo para uma mobilidade eficaz no dia a dia”, esclarece Dr. Davi Gusmão, ortopedista e especialista em quadril. 2. Melhora da mobilidade e flexibilidade Ao agachar, você trabalha a extensão e a flexão das articulações do quadril, joelho e tornozelo, o que pode aumentar significativamente sua mobilidade nessas áreas. A chave é a profundidade do agachamento: quanto mais fundo você consegue ir (com boa amplitude), mais trabalha a mobilidade, aspecto crucial especialmente à medida que envelhecemos, para manter a funcionalidade das articulações. “A mobilidade é essencial para movimentos mais complexos, como exercícios físicos e até mesmo para atividades diárias simples como levantar objetos, alcançar prateleiras e agachar-se. Além disso, uma boa mobilidade reduz o risco de lesões, pois, quando as articulações têm uma amplitude completa, há menos probabilidade de ocorrerem tensões indevidas nos músculos e ligamentos durante as atividades físicas”, diz o Dr. Davi Gusmão. Agachamentos trabalham muitos músculos ao mesmo tempo, sendo ideais para queimar calorias (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) 3. Favorece o emagrecimento Agachamentos são incrivelmente eficientes em queimar calorias porque trabalham muitos músculos ao mesmo tempo, aumentando seu metabolismo durante e após o exercício. Além disso, ao construir mais músculo, você aumenta seu metabolismo basal, o que significa que queima mais calorias mesmo em repouso. 4. Melhora da postura, do equilíbrio e do core Agachar fortalece o seu core, essencial para uma boa postura e equilíbrio. Um core forte ajuda a manter sua coluna alinhada, evitando dores nas costas e melhorando a postura geral. Além disso, o equilíbrio otimizado faz com que atividades diárias e outros exercícios sejam realizados com mais segurança e eficácia.

Bernardo Sampaio, fisioterapeuta e diretor clínico do ITC Vertebral de Guarulhos, explica que o fortalecimento do core proporciona, ainda, outras vantagens. “O core fortalecido aumenta a potência e aprimora a eficiência dos movimentos; com o equilíbrio potencializado, o risco de lesões diminui gradativamente e, além disso, proporciona melhorias notáveis ​​no sistema nervoso e cooperante muscular”, afirma. 5. Benefícios para a saúde óssea Ao realizar agachamentos, você aplica carga aos ossos da coluna, quadril e pernas, o que pode estimular o crescimento ósseo. Este estímulo ajuda a prevenir a osteoporose e a aumentar a densidade mineral óssea. Inclusive, exercícios de resistência como o agachamento são fundamentais para a saúde óssea em todas as idades. 6. Democrático e versátil O agachamento é democrático: não precisa de equipamento, pode ser feito em qualquer lugar e se adapta a todos os níveis de condicionamento físico. Além disso, há várias variações (agachamento com peso, agachamento sumô, agachamento búlgaro) para manter sua rotina de exercícios diversificada.