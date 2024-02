6 rituais e simpatias para o Dia de Iemanjá

Apesar de saberem qual é o Dia de Iemanjá, algumas pessoas ainda têm dúvidas sobre o que fazer para se conectar com ela. Segunda Yara, oferendas com flores brancas, velas azuis, perfumes, colares de contas azuis, comida branca (como arroz de leite e acaçá); procissões, música e dança (ritmos afro-brasileiros celebram a força e a beleza de Iemanjá e saudação a Odoya e Odociabá) são formas de se conectar com a entidade.

Simpatias para o Dia de Iemanjá

1. Simpatia para abrir caminhos

Você precisará somente de uma coisa, flores brancas. Então, jogue as flores no mar com delicadeza e com o seu pedido em mente. Enquanto faz isso, pense, visualize e imagine o mar fazendo a renovação do seu pedido, deixando para trás o ego e abrindo seu coração. Além disso, converse de forma serena com a Mãe, com a certeza de que ela está ali só para escutá-lo(a).

2. Simpatia para atrair amor

Com um colar de contas azuis e perfume de alfazema, faça um pedido à Iemanjá. Quando seu pedido for atendido, realize doações em creches, pois a Grande Mãe estará feliz pelo seu ato caridoso e manterá seu relacionamento.

3. Simpatia para ter prosperidade

Para fazer essa simpatia, você precisará de: