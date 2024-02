10 dicas para melhorar a saúde mental do seu cachorro

Passeios regulares ajudam a liberar energia acumulada, estimulam a mente do cachorro e promovem interações sociais (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock) - Portal EdiCase

Assim como os seres humanos, os cachorros também podem ser suscetíveis a problemas de saúde mental, tais como estresse, ansiedade e depressão. Embora essas condições possam ser desafiadoras de identificar devido à comunicação não verbal dos cães, é crucial que os tutores estejam atentos aos sinais de alterações comportamentais. Mudanças no apetite, padrões de sono, níveis de atividade e interações sociais podem indicar desconforto emocional. Além disso, a saúde mental do pet pode influenciar diretamente a saúde física dele. Mariana Paraventi, veterinária e supervisora técnica da Petland&Co e Dra. Mei., explica que, além das lesões de pele e ingestão das fezes, “o estresse ou ansiedade causam aumento de cortisol e liberação de adrenalina, que podem estar associados à diminuição da imunidade, taquicardia, aumento da pressão arterial e alterações gastrointestinais”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Por isso, cuidados específicos por parte dos tutores desempenham um papel vital na promoção da saúde mental desses animais. Abaixo, confira algumas dicas para melhorar esse aspecto!

1. Passeios diários Passeios regulares ajudam a liberar energia acumulada, estimulam a mente do cachorro e promovem interações sociais. Por isso, reserve tempo diariamente para caminhadas e permita que seu animal explore novos ambientes. Além disso, o tempo ao ar livre proporciona estímulos visuais, olfativos e táteis, contribuindo para o bem-estar geral. “Com a população vivendo verticalmente, sem espaço suficiente para os cães se exercitarem, o passeio se torna primordial”, explica a veterinária Caroline Moretti, sócio-fundadora e diretora-geral do Grupo Vet Popular. 2. Brinquedos interativos Eles estimulam o raciocínio, reduzem o tédio e fornecem uma saída para a energia mental do cachorro. Logo, ofereça brinquedos que desafiem o cérebro, como jogos de encaixe e brinquedos recheados com petiscos. “Brincadeiras de quebra-cabeça ou escondendo petiscos; truques como ‘senta’ e ‘deita’; trocar os brinquedos dos pets e não deixar todos à vontade para que eles não percam o interesse; oferecer diferentes tipos de brinquedos (bolas, pelúcia, mordedores, cabos de guerra, entre outros)”, lista a veterinária Mariana Paraventi. Os petiscos podem ser utilizados como recompensa quando o pet atender a um comportamento desejado (Imagem: Ryan Brix | Shutterstock) 3. Treinamento positivo Mariana Paraventi explica que a melhor forma de um cachorro atender a um comportamento desejado pelo tutor é por meio do reforço positivo, isto é, recompensá-lo com petiscos, brincadeiras, elogios ou carinhos cada vez que acerta um comando. “Já foi provado que os cães respondem mais rapidamente e de forma duradoura com reforços positivos quando comparados às repreensões”, aponta a veterinária.

4. Enriquecimento ambiental O enriquecimento ambiental estimula os sentidos do cachorro, evita o tédio e melhora a qualidade de vida. Para isso, introduza novos estímulos no ambiente, como tapetes de atividades, diferentes texturas e esconderijos. 5. Horários regulares Mantenha horários consistentes para alimentação, passeios e brincadeiras. Isso estabelece uma rotina que proporciona previsibilidade e segurança emocional ao cachorro. “Deixamos os pets menos ansiosos, menos agitados, quando a rotina deles é mantida, quando o pet sabe o que vai acontecer e suas necessidades são atendidas. Qualquer mudança em seu dia a dia aumenta a ansiedade e, assim, ele fica mais agitado”, explica Caroline Mouco Moretti.

Interagir com outros animais é essencial para reduzir o risco de ansiedade social nos cachorros (Imagem: Bachkova Natalia | Shutterstock) 6. Socialização adequada A socialização adequada reduz o risco de ansiedade social e promove interações saudáveis com outros animais e pessoas. Por isso, exponha gradualmente o cachorro a diferentes ambientes e situações desde cedo, recompensando comportamentos positivos. “Os passeios para socialização com humanos e outros animais são essenciais para a saúde mental e ocupação do tempo ocioso; em média, três vezes ao dia com intervalo de 10 a 15 minutos”, explica a veterinária Rammana Silva.