5 receitas de sucos verdes para o verão

Aumentar o aporte nutricional das refeições é uma tarefa constante de quem deseja manter uma dieta saudável. Uma maneira prática de fazer isso é inserindo os sucos verdes no cardápio. De modo geral, essas bebidas são compostas por frutas e vegetais ricos em vitaminas e nutrientes, que favorecem a saúde do organismo. Além disso, são econômicas, fáceis de fazer e podem ser consumidas em qualquer momento do dia.

A seguir, confira 5 receitas de sucos verdes deliciosos para se refrescar no verão!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Suco de kiwi com espinafre

Ingredientes

2 kiwis descascados

descascados 1 xícara de chá de folhas de espinafre

200 ml de água

Salsinha picada a gosto

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.