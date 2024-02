4 posturas de yoga que ajudam a combater a depressão pós-parto

“Um estudo recente publicado na revista científica Complementary Therapies in Clinical Practice, reforça a eficácia do yoga como terapia complementar promissora para a depressão pós-parto. O estudo, que envolveu 57 mulheres, demonstrou que 78% delas experimentaram mudanças clínicas significativas após participarem de sessões de yoga ao longo de 8 semanas”, conta a especialista.

A depressão pós-parto é um problema que gera sentimentos intensos de tristeza, ansiedade e exaustão, impactando a saúde física e mental das mães, bem como a dinâmica familiar. Além do acompanhamento médico, o yoga pode auxiliar no tratamento. Isso porque, segundo Bruna Tiboni Kaiut, especializada no Método Kaiut Yoga, a prática é um meio eficaz de proporcionar relaxamento, equilíbrio emocional e conexão mente-corpo.

1. Virasana

Nessa postura, foque na sua respiração (Imagem: fizkes | Shutterstock)

Para fazer essa postura, Bruna Tiboni Kaiut ensina: “Comece sentada com os joelhos dobrados, afaste os pés para os lados dos quadris, mantendo os tornozelos alinhados com os joelhos. Sente-se entre os tornozelos, mantendo a coluna ereta. Permaneça na posição por 1-2 minutos, focando na respiração profunda e relaxamento”.

2. Viparita Karani (pernas para cima na parede)

Essa postura ajuda a relaxar o corpo (Imagem: zeljkodan | Shutterstock)

Segundo a especialista, para iniciar essa postura você deve colocar um tapete perto de uma parede e, em seguida, posicionar-se próximo a ela. “Deite-se de costas, estique as pernas ao longo da parede. Fique nessa posição por 5-10 minutos, respirando calmamente”, explica.

3. Sukhasana

A respiração longa na sukhasana ajuda a relaxar (Imagem: fizkes | Shutterstock)

No sukhasana, você deve se acomodar no chão com as pernas cruzadas e colocar as mãos nos joelhos ou apoiadas na barriga. Depois, segundo a especialista, precisa “manter a coluna relaxada, fechar os olhos e respirar profundamente por 3-5 minutos”.