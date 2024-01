7 dicas para garantir o acolhimento das crianças na volta às aulas

Com a volta às aulas se aproximando, é importante entender como se adaptar novamente à rotina escolar. Isso não só ajuda a ir bem nos estudos, mas também é essencial para aprender a lidar com diferentes situações e pessoas. Afinal, se adaptar a novos ambientes e relações é importante não só na vida estudantil, mas para a vida toda. Sendo assim, é crucial entender e praticar maneiras de garantir uma boa reintegração escolar.

A transição para a sala de aula pode ser desafiadora, mas, com atenção e cuidado, é possível proporcionar um ambiente acolhedor para as crianças. “O retorno e os primeiros dias de aulas costumam ser um grande desafio tanto para a escola quanto para os responsáveis”, comenta Gláucia Sobral, coordenadora da Educação Infantil e do Ensino Fundamental Anos Iniciais do Elite Rede de Ensino.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pensando nesse desafio de retorno às aulas, Gláucia Sobral compartilha valiosas dicas para que pais e responsáveis auxiliem os filhos no processo de adaptação ou readaptação escolar. Confira!