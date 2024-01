6 mitos e verdades sobre a osteonecrose

“Essa interrupção no fluxo sanguíneo pode ser desencadeada por diferentes fatores, incluindo lesões, uso de certos medicamentos e outras condições que afetam a circulação sanguínea para os ossos. A ausência de irrigação do sangue para o tecido ósseo leva à deterioração, causando comprometimento da sua estrutura”, explica o Dr. David Gusmão, ortopedista e especialista em quadril.

Mito . O Dr. David Gusmão explica que, por mais que boa parte dos casos de osteonecrose sejam nos quadris e joelhos, ela pode afetar diversas áreas do corpo. Isso inclui também a mandíbula , causada por lesão oral, no úmero (osso do braço), pés, mãos, punhos, entre outros locais.

Segundo a Sociedade Brasileira do Quadril, entre 10 a 20 mil pessoas são diagnosticadas com osteonecrose da cabeça femoral anualmente nos Estados Unidos. E embora não tenhamos dados confiáveis sobre quantas pessoas sofrem com a condição no Brasil, especialistas acreditam que a proporção de casos seja semelhante.

Verdade . Apesar de o trauma repetitivo em locais como joelho aumentar o risco, a osteonecrose, diferentemente do senso comum, não é uma certeza para atletas de alto desempenho. Ela acontece comumente com atletas que têm lesões ou luxações graves, pois elas podem lesionar os vasos sanguíneos e ocasionar morte óssea.

Mas nem todos os atletas terão osteonecrose, isso dependerá principalmente da prevenção e cuidados adequados nos seus treinos e competições, além de evitar outros fatores de risco como o consumo de álcool em excesso

5. Os sintomas da osteonecrose podem ser silenciosos inicialmente

Verdade. De acordo com o ortopedista, nos estágios iniciais a osteonecrose pode ser assintomática. “Geralmente, após as primeiras semanas aparecem as dores nos ossos. Em alguns pacientes, a necrose só demonstra pequenos sinais, que são ignorados, e quando eles chegam no consultório a situação já está bem avançada. Por isso, destaco a necessidade de exames médicos regulares para uma intervenção adequada nos primeiros sintomas. Grupos de risco ainda devem buscar acompanhamento com uma maior frequência”, alerta o médico.

6. A osteonecrose nem sempre resulta em deformidade óssea

Verdade. O especialista destaca que a osteonecrose pode induzir alterações na estrutura óssea, mas que nem todos os casos resultam em deformidades visíveis, visto que a extensão do impacto depende de fatores como a localização do tecido afetado, a rapidez da intervenção médica e a eficácia do tratamento. O Dr. David Gusmão afirma que diversos pacientes demoram a buscar diagnóstico de osteonecrose, pois acreditam que precisa aparecer alguma alteração óssea ou um grande inchaço inicialmente, mas isso não é obrigatório.