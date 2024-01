5 sucos para melhorar o bronzeado no verão

O verão está a todo vapor e, com ele, a busca por maneiras deliciosas de se manter hidratado. Nada combina melhor com dias ensolarados e céus azuis do que um copo de suco fresco e cheio de sabor, concorda? Pensando nisso, reunimos 5 receitas de sucos que vão te ajudar a se refrescar e manter o bronzeado em dia. Confira!

Suco de cenoura, laranja e mel

Ingredientes

2 cenouras

Suco de 3 laranjas

1 pedaço pequeno de gengibre

Mel e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Bata as cenouras, o suco de laranja, o gengibre e o mel no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Transfira para um copo, acrescente as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de mamão e abacaxi

Ingredientes

1 xícara de chá de mamão picado

1 xícara de chá de abacaxi picado

Suco de 1 limão

Água de coco e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata o mamão, o abacaxi, o suco de limão e água de coco até obter uma mistura homogênea. Adicione as pedras de gelo e aproveite!