5 dicas para pessoas 60+ se recolocarem no mercado de trabalho

Seja por necessidade ou por desejo de permanecerem ativos e engajados, muitos profissionais na faixa etária de 60+ buscam recolocação no mercado de trabalho. Neste novo capítulo, a experiência se une à sabedoria e, com as estratégias certas, as oportunidades são muitas para quem persiste. Por isso, confira cinco dicas para quem tem 60 anos ou mais e busca se reinventar profissionalmente!

2. Valorização e atualização da experiência

A trajetória profissional é um tesouro de conhecimento. No entanto, deve-se contextualizá-la de forma que ressoe com as necessidades atuais do mercado. Para isso, atualize seu currículo e perfil no LinkedIn, destacando experiências que demonstram habilidades transferíveis, como liderança, gestão de conflitos e capacidade de adaptação. Além disso, enfatize sua disposição para trabalhar com tecnologias atuais e colaborar com equipes multigeracionais. Isso deixará claro como sua habilidade poderá ser útil para catalisar os demais colaboradores da empresa.

3. Networking: a rede de contatos é uma ponte para oportunidades

A força de sua rede de contatos pode ser um dos seus maiores ativos. Reative conexões antigas e estabeleça novas, participando de eventos relacionados à sua área, webinars e grupos de discussão online. Plataformas como o LinkedIn podem ser particularmente úteis para reconectar-se com antigos colegas e conhecer profissionais que compartilham interesses similares. Não se esqueça, uma oportunidade pode surgir de onde menos se espera.

Abuse dos grupos de WhatsApp. Tenho certeza que aquele grupo da faculdade, ou até mesmo do colégio, pode ser uma boa fonte de consulta e oportunidades.

Muita gente, no ambiente virtual, se aproveita de quem não domina determinado assunto para prometer mundos e fundos (Imagem: Andrew Angelov | Shutterstock)

4. Flexibilidade e abertura para novas possibilidades

Esteja aberto a diferentes tipos de oportunidades, incluindo trabalho remoto, freelancer, consultoria ou até iniciar um negócio. Essa flexibilidade pode abrir caminhos que você talvez não tenha considerado anteriormente. Além disso, muitas empresas valorizam a experiência e a maturidade que os profissionais mais velhos trazem para a mesa, especialmente em papéis que exigem habilidades interpessoais e tomadas de decisão.

Só evite promessas fáceis. Muita gente, no ambiente virtual, se aproveita de quem não domina determinado assunto para prometer mundos e fundos. Evite. Faça como a máxima que o simples é melhor do que o complicado. E, a cada promessa, solicite provas. Mais importante: não arrisque o que não pode perder.