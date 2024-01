Veja as causas do zumbido no ouvido e como tratar

Zumbido no ouvido pode ter diversas causas (Imagem: Peakstock | Shutterstock) - Portal EdiCase

O zumbido no ouvido, também conhecido como acufeno, causa sons semelhantes aos de insetos mesmo sem barulho no ambiente. E, apesar de estar frequentemente relacionado a problemas de audição, também tem ligação com o cérebro, como explica o Dr. Fabiano de Abreu Agrela, pós-PhD em neurociências e membro da Society for Neuroscience nos Estados Unidos. “O som chamado de zumbido no ouvido pode variar como sibilos, assobios, crepitações, tinidos, entre outros. Como é um fenômeno bastante complexo, ele pode ser não apenas sons gerados por estruturas próximas ao ouvido, mas também pela ação do cérebro, em especial do córtex auditivo”, afirma. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Causas do zumbido no ouvido O zumbido no ouvido consiste na percepção de um som sem uma fonte sonora externa e, apesar da sua simples definição, pode estar relacionado a uma série de fatores, incluindo alterações nos núcleos cerebrais.

“Dentre as teorias sobre as causas do zumbido no ouvido está a de alterações na atividade dos núcleos cerebrais da audição que desencadeiam estímulos interpretados erroneamente pelo cérebro como sons”, explica o Dr. Fabiano de Abreu. Tipos de zumbido no ouvido Há dois tipos comuns de zumbido no ouvido: Acufeno subjetivo: é causado por atividades irregulares no córtex auditivo cerebral que o fazem identificar certos estímulos como sons, é a forma mais comum de acufeno.

é causado por atividades irregulares no córtex auditivo cerebral que o fazem identificar certos estímulos como sons, é a forma mais comum de acufeno. Acufeno objetivo: ocorre quando estruturas próximas ao ouvido geram ruídos causados pelo fluxo sanguíneo de veias e artérias próximas, mas também pode surgir devido a lesões cranianas, certas doenças, tumores ou espasmos em músculos próximos, gerando sons de estalos. Processos realizados por regiões cerebrais também podem estar relacionadas aos zumbidos nos ouvidos (Imagem: Buravleva stock | Shutterstock) Relação entre cérebro e zumbido Segundo o Dr. Fabiano de Abreu, os estudos sobre o zumbido no ouvido, apesar de precisarem de mais avanços, já indicam algumas regiões cerebrais envolvidas no processo. “A região do cérebro responsável por processar os sons, o córtex auditivo, também está ligada à percepção auditiva fantasma, assim como a amígdala, o córtex insular e o córtex cingulado anterior”, afirma. Ainda segundo o neurocientista, “traumatismos cranianos, transtornos e tumores, assim como algumas doenças, como a esclerose múltipla, também têm fortes indicações de ligação com o acufeno”. Tratamento para o zumbido no ouvido Por ser uma condição complexa e multifatorial, os tratamentos disponíveis são atualmente limitados, mas existem opções como a terapia sonora, que permite “mascarar” os zumbidos, uso de aparelhos auditivos em alguns casos e a terapia comportamental. Para melhorar a qualidade de vida e aliviar alguns sintomas e efeitos do acufeno, como a dificuldade para dormir, podem ser utilizados alguns medicamentos, mas não específicos para tratar a doença. Em todo caso, é recomendado procurar um médico para o diagnóstico e o tratamento correto para o problema.

