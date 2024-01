6 sobremesas deliciosas com frutas

Musse de maracujá (Imagem: diogoppr | Shutterstock) - Portal EdiCase

As frutas são opções saudáveis, práticas e deliciosas para incluir no cardápio, inclusive no preparo de sobremesas. Ricas em antioxidantes, também ajudam a combater os radicais livres. "Dentre os principais nutrientes que têm ação antioxidante no organismo, estão as vitaminas A, C e E e os carotenoides, como o licopeno, que está presente nas frutas vermelhas, e o betacaroteno, que é precursor da vitamina A", explica o cardiologista Bruno Ganem. Por isso, aprenda a preparar receitas deliciosas e saudáveis para comer sem culpa e aumentar o consumo de frutas!

Musse de maracujá Ingredientes Musse 395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

395 g de suco de maracujá concentrado e sem sementes Calda Polpa com sementes de 2 maracujás maduros

3 colheres de sopa de açúcar

1/3 de xícara de chá de água Modo de preparo Calda Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo baixo por aproximadamente 5 minutos, sem parar de mexer. Assim que obtiver uma calda espessa, retire do fogo e espere esfriar. Musse No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para taças e leve ao freezer por 4 horas. Retire do freezer, cubra com a calda fria e sirva em seguida.

Sorvete cremoso de morango (Imagem: New Africa | Shutterstock) Sorvete cremoso de morango Ingredientes 400 g de morangos congelados

50 ml de leite

1 banana cortada em rodelas e congelada

1/2 colher de chá de essência de baunilha Modo de preparo Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura cremosa. Transfira o sorvete para um pote e leve ao congelador por aproximadamente 40 minutos. Sirva em seguida. Pudim de coco Ingredientes 48 g de gelatina em pó sem sabor

500 ml de leite

200 g de creme de leite fresco

fresco 200 ml de leite de coco

100 g de coco fresco ralado

1 colher de sopa de açúcar

Água Modo de preparo Em um recipiente, hidrate a gelatina conforme as especificações do fabricante. No liquidificador, coloque o leite, o creme de leite, o leite de coco, o coco ralado, o açúcar e a gelatina hidratada. Em seguida, bata até obter um creme homogêneo. Distribua em recipientes individuais e leve à geladeira por aproximadamente 2 horas. Sirva em seguida.

Frutas assadas Ingredientes 2 maçãs sem sementes e cortadas com a casca

2 peras sem sementes e cortadas com a casca

250 g de abacaxi cortado em cubos

2 bananas-prata cortadas em rodelas grossas

50 g de uva-passa

2 colheres de sopa de margarina sem sal

50 g de açúcar mascavo Modo de preparo Em uma assadeira, coloque todas as frutas e reserve. Em uma panela, derreta a margarina em fogo baixo e misture com o açúcar mascavo até obter uma mistura homogênea. Cubra as frutas com essa mistura e leve ao forno preaquecido a 200ºC por aproximadamente 30 minutos. Espere esfriar e sirva em seguida. Creme de papaya (Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock) Creme de papaya Ingredientes 1 mamão papaya descascado e sem sementes

descascado e sem sementes 300 g de sorvete de creme

Licor de cassis a gosto Modo de preparo Pique o mamão, coloque em um recipiente e leve ao freezer por 40 minutos. Depois, coloque no liquidificador e bata por 3 minutos. Acrescente o sorvete e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida com o licor de cassis.