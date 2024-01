10 dicas para manter a saúde mental na era das redes sociais

Psicólogo explica como evitar que o uso da internet cause ansiedade e outros prejuízos para a mente

Os brasileiros passam, em média, 9 horas por dia conectados à internet, segundo levantamento da Electronics Hub e, para Anderson Silva Camargo, profissional de psicologia do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS, o assunto merece atenção.

Janeiro é o mês dedicado à conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde mental e emocional. A campanha ‘Janeiro Branco’, criada em 2014 e transformada em lei em 2023 (14.556/2023), é uma ação anual de saúde pública que mobiliza todo o país visando tirar o estigma da busca por assistência em saúde mental.

Quando foi a última vez que você checou em seu celular o tempo que tem passado conectado às redes sociais? Em um mundo digital e hiperconectado, a tecnologia e as mídias sociais despertam o imediatismo e o desejo por saber tudo o que acontece, em tempo real, na vida de outras pessoas. O fato é que estes hábitos são sinais de alerta para a intensificação do estresse e da ansiedade, que podem impactar a vida como um todo.

“O uso excessivo de redes sociais e celulares pode estar associado a um aumento nos níveis de ansiedade em algumas pessoas. A constante exposição a informações, comparação social e a pressão por estar sempre conectado podem contribuir para sentimentos de agitação e preocupação. Com isso, nota-se que a necessidade de validação online pode impactar negativamente a saúde mental, levando a episódios de ansiedade em alguns casos”, afirma.

O medo de perder algo interessante ou importante que esteja acontecendo nas redes sociais, as constantes atualizações de status e notificações incentivam a verificação compulsiva, ações que, segundo Anderson Silva Camargo, podem aumentar os níveis de estresse. “O uso em excesso dos dispositivos eletrônicos, especialmente antes de dormir, interfere no padrão de sono adequado, causando um aumento nos níveis de ansiedade”, reforça o especialista.

Uso descontrolado aumenta o isolamento social

Segundo o psicólogo, embora as redes sociais sejam vistas como uma maneira de se conectar com os outros, o uso descontrolado pode resultar em isolamento social no mundo real, fato muito comum entre adolescentes, o que, por sua vez, pode levar a sentimento de solidão e, novamente, ansiedade.

“É importante entender que a relação desses apontamentos entre o uso de redes sociais, celular e ansiedade pode variar de pessoa para pessoa. Algumas podem utilizar essas tecnologias sem impacto significativo em sua saúde mental, enquanto outras podem ser mais suscetíveis aos efeitos negativos. O ideal é estabelecer limites saudáveis e equilibrar o tempo online com atividades off-line, o que pode ser benéfico para o bem-estar mental”, destaca Anderson Silva Camargo.

Barreiras que dificultam o acesso ao tratamento

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estigma e discriminação contra pessoas com problemas de saúde mental ainda são comuns, o que faz necessário o apoio mundial para a transformação da saúde mental.

“Este estigma social em torno de questões de saúde mental leva muitas pessoas a se sentirem envergonhadas ou relutantes em procurar ajuda. A falta de conscientização também faz com que muitas pessoas não reconheçam os sinais e sintomas ou subestimem a importância dos cuidados preventivos”, ressalta Anderson Silva Camargo.