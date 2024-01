5 saladas termogênicas para ajudar a eliminar peso

Quando falamos em dieta, a primeira coisa que vem à mente é a salada. Para quem deseja ter uma alimentação equilibrada, esse é um dos pratos fundamentais do cardápio, que pode, ainda, ser combinado com diversos ingredientes que auxiliam no processo de emagrecimento. Por isso, selecionamos 4 receitas de saladas termogênicas para você incluir nas refeições. Confira!

Salada de brócolis e couve-flor

Ingredientes

Floretes de 1 couve-flor

Floretes de 1 brócolis

2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os floretes de brócolis, a cenoura e a couve-flor. Cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macios. Desligue o fogo, escorra a água e transfira para um recipiente. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite. Sirva em seguida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Salada de cenoura com salsão e frutas

Ingredientes

2 xícaras de chá de cenoura descascada e cortada em cubos

2 xícaras de chá de salsão cortado em cubos

4 colheres de sopa de maçã picada

1/2 xícara de chá de melão cortado em cubos

150 g de filé de salmão grelhado e desfiado

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de endro picado

Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes da salada e misture bem. Tempere com sal e azeite e sirva em seguida.