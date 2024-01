5 receitas de bolo de liquidificador

Bolo de amendoim (Imagem: Sureewan | Shutterstock) - Portal EdiCase

Os bolos são uma ótima opção para o café da manhã ou lanche da tarde. Versáteis, eles podem ser feitos com diferentes ingredientes e, quando preparados no liquidificador, facilitam o dia a dia de quem deseja gastar pouco tempo na cozinha. Pensando nisso, separamos 5 receitas de bolos práticos e saborosos para você preparar em casa. Confira! Bolo de amendoim Ingredientes Massa 1 xícara de chá de açúcar

3 gemas de ovo

1 xícara de chá de margarina

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de amido de milho

1 xícara de chá de amendoim torrado, sem pele e moído

1 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de fermento químico em pó

3 claras de ovo

Margarina para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Cobertura

1 xícara de chá de açúcar de confeiteiro​

1 colher de sopa de leite

1 xícara de chá de amendoim torrado, sem pele e moído Modo de preparo Massa Em um liquidificador, coloque o açúcar, as gemas e a margarina e bata até misturar bem. Sem parar de bater, acrescente alternadamente a farinha de trigo, o amido de milho, o amendoim e o leite. Quando a massa estiver homogênea, transfira para um recipiente e reserve. Em uma batedeira, bata as claras em neve. Junte as claras em neve à mistura reservada, coloque o fermento em pó e misture delicadamente. Reserve. Unte uma assadeira com margarina e enfarinhe com farinha de trigo, despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos. Espere esfriar, desenforme e reserve. Cobertura Em um recipiente, coloque o açúcar e o leite e misture bem. Após, despeje a mistura sobre o bolo, salpique com amendoim e sirva em seguida. Bolo de milho cremoso Ingredientes 1 l de leite

2 1/2 xícaras de chá de açúcar

395 g de milho-verde

1 xícara de chá de fubá

4 ovos

2 colheres de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de farinha de trigo

50 g de queijo parmesão ralado

ralado 1 colher de sopa de fermento químico em pó

Margarina para untar

Fubá para enfarinhar Modo de preparo Em um liquidificador, coloque os ovos, a manteiga, o milho-verde, o leite, a farinha de trigo, o açúcar, o queijo ralado e o fubá e bata até obter uma mistura homogênea. Por último, adicione o fermento químico em pó e bata novamente para misturar. Reserve. Unte uma forma com manteiga e enfarinhe com fubá, despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

Bolo de maçã (Imagem: Ahanov Michael | Shutterstock) Bolo de maçã Ingredientes 2 xícaras de chá de farinha de trigo

2 xícaras de chá de açúcar

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de sopa de canela em pó

1 pitada de sal

3 ovos

3 maçãs

1 xícara de chá de óleo

Margarina para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Açúcar de confeiteiro para polvilhar Modo de preparo Em um recipiente, peneire a farinha de trigo e o açúcar. Adicione a canela em pó, o sal e o fermento em pó e misture bem. Reserve. Descasque as maçãs, pique em cubos e reserve as cascas. Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo e as cascas de maçã e bata por 5 minutos. Junte a mistura ao recipiente reservado e misture delicadamente. Acrescente as maçãs picadas e misture novamente. Reserve. Unte uma assadeira redonda com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, despeje a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 50 minutos. Espere esfriar, desenforme, polvilhe com açúcar de confeiteiro e sirva em seguida.