Veja o que torna a Amazônia um destino inesquecível de ecoturismo

A maior floresta tropical do mundo se estende por nove estados do Brasil e faz parte de outros oito países da América do Sul. Com um território de 6,7 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia possui uma biodiversidade impressionante com 40 mil espécies vegetais, 427 mamíferos, 1.294 aves, 378 répteis, 427 anfíbios e cerca de 3 mil peixes, contribuindo de maneira decisiva para o Brasil ter a maior biodiversidade do mundo.

Com tudo isso, sobram paisagens deslumbrantes e culturas indígenas vibrantes. Por isso, a região oferece uma experiência única para os viajantes que buscam aventura, conhecimento e contato próximo com a natureza.

Beleza do coração da Amazônia brasileira

O coração da Amazônia brasileira é composto por densas florestas tropicais, lar de uma variedade surpreendente de vida selvagem. Passeios de barco pelos rios sinuosos, como o Negro e o Solimões, levam os visitantes a encontros inesquecíveis com jaguares, preguiças, araras coloridas e uma infinidade de outras criaturas fascinantes. As trilhas pela selva também oferecem a oportunidade de explorar a rica biodiversidade da região, proporcionando vislumbres de plantas exóticas e animais endêmicos.