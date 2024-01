Veja as previsões do Horóscopo Chinês para fevereiro de 2024

O ano de 2024 tem a energia do Dragão de Madeira Yang. Entretanto, cada mês tem a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Fevereiro traz características típicas do Tigre. Segundo Adriana Di Lima, consultora e professora de Astrologia Oriental Chinesa, as pessoas de Tigre terão alguns desafios para superar neste mês. Isso porque as energias desse signo irão direcionar de forma mais intensa as ações dos nativos.

Rato

Curioso por natureza, o Rato é verdadeiro e transparente em suas opiniões. Ademais, tem habilidade para enfrentar dificuldades que surgem em seu caminho. Como o elemento fixo da sua constituição é a Água, a possibilidade de estímulos vindos de energias externas será muito maior. Além disso, o encontro do Fogo com a Água será uma condição muito dinâmica. Portanto, aproveite essas referências e coloque em prática tudo o que planejar.

O Búfalo deve se permitir sentir com calma as novas possibilidades (Imagem: Chonnanit | Shutterstock)

Búfalo

O Búfalo age, na maioria das vezes, com calma e bom senso. Geralmente é conservador e busca ser naturalmente independente. Com a Terra influenciando fortemente a sua energia e com a entrada do elemento Fogo do Tigre, o período poderá ser mais produtivo. No caso, se permita sentir com calma as novas possibilidades e o auxílio externo. Dessa forma, terá momentos mais leves durante a sua caminhada.

O mês poderá provocar desgaste no nativo de Tigre (Imagem: Chonnanit | Shutterstock)

Tigre

O nativo de Tigre apresenta um dinamismo excepcional em suas ações. Seu vigor é estimulante e ainda consegue ser cativante quando está determinado a conseguir alguma coisa.

Como este é o mês do Tigre, as suas energias estarão em destaque. Além disso, a Madeira, que é o seu elemento de contato com a parte prática do mundo, encontrará o Fogo do Tigre. Isso indica que haverá tendência ao desgaste, pois a Madeira tentará eliminar o Fogo. Portanto, devido a tais condições, será preciso se resguardar nos processos que vão além do seu limite físico, emocional e mental.