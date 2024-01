8 dúvidas sobre cuidados com os pés masculinos

Os pés são uma parte crucial do sistema de sustentação e locomoção, suportando o peso do corpo e desempenhando um papel essencial na manutenção do equilíbrio. Ignorar a saúde deles pode resultar em uma série de problemas, como calos, calosidades, unhas encravadas e até mesmo condições mais sérias. Por isso, confira, a seguir, as respostas do dermatologista Alexandre Y. Okubo sobre bem-estar e cuidado com os pés masculinos!

1. Creme, esfoliante e gel. O que são e como usar?

São três produtos diferentes. Os cremes têm maior poder de hidratação e podem ser usados de uma a duas vezes por dia. Já os esfoliantes auxiliam na remoção de células mortas. Geralmente vêm com microesferas maiores para aumentar a eficácia. Podem ser utilizados uma vez por semana. Finalmente, os géis desodorantes têm ação refrescante e podem ser usados de uma a duas vezes ao dia.

2. Os produtos para mãos e corpo podem ser usados nos pés?

Podem, mas o ideal é usar produtos específicos para cada região, uma vez que contêm concentrações de princípios ativos e tipos de ativos direcionados e adequados.