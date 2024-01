7 truques para fazer uma maquiagem perfeita

3. Aumente a durabilidade do batom

Os batons de longa duração garantem fixação por muitas horas. Porém, ainda há aqueles que não possuem essa tecnologia. Nesse caso, o uso do pó pode fazer ele durar mais tempo nos lábios. “Passe o batom, aplique pó solto com auxílio de uma esponja, tire o excesso do pó com pincel e passe o batom novamente”, ensina o maquiador Henry Albertin.

4. Delineado impecável

Para algumas pessoas, o delineado é a parte mais complicada da maquiagem. O treino é a principal dica para quem quer aprimorar o traço. Para Henry Albertin, o delineador em gel com pincel chanfrado pode ajudar quem tem dificuldade. O maquiador afirma que a aplicação é mais fácil e a secagem mais rápida, o que diminui as chances de borrar.

Para o maquiador Brunno Valentino, apoiar o cotovelo na mesa dá mais firmeza às mãos no momento de aplicar o delineador. Outra dica dele é começar pelo canto interior do olho e fazer o traço aos poucos. “Faça por partes, em pequenos tracinhos, assim você evita borrar ou fazer qualquer imperfeição”, aconselha.

Aplicar corretivo nos lábios e finalizar o batom com um pincel é um método que torna a cor mais uniforme (Imagem: Look Studio | Shutterstock)

5. Lábios hidratados e com a cor uniforme

Manter os lábios sempre hidratados, de acordo com Brunno Valentino, é a dica de ouro para que o batom vermelho fique impecável nos lábios. Além disso, o maquiador explica que, antes do batom, pode-se aplicar corretivo nos lábios para deixá-los com a cor uniforme e contorná-los com lápis labial da cor do batom. Após isso, ele indica aplicar o batom com um pincel.

6. Sombra na medida certa

Cada maquiador possui um truque para que a sombra não fique muito carregada e prejudique o resto da composição. Para Raquel Chaves, maquiadora visagista, o ideal é utilizar um pincel de maquiagem adequado, de cerdas ou de espuminha.