5 receitas práticas com whey protein

O whey protein é uma proteína extraída do soro do leite. É um dos suplementos alimentares favoritos do público que frequenta academias, pois possibilita consumir uma grande quantidade de proteína sem gordura, auxiliando no processo de ganho muscular. Contudo, a dose diária varia de acordo com as necessidades de cada pessoa. Por isso, é recomendado consultar um nutricionista antes de consumi-lo.

A seguir, separamos 5 receitas deliciosas para te ajudar a inovar na hora de consumir esse suplemento alimentar. Confira!

Muffin de chocolate

Ingredientes

2 ovos

1/2 xícara de chá de farelo de aveia

1/2 xícara de café de cacau em pó

1/3 de xícara de chá de whey protein sabor baunilha

1/2 xícara de chá de leite de aveia

1 colher de sobremesa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o farelo de aveia, o cacau em pó, o whey protein e o fermento em pó e misture bem. Reserve. Em outro recipiente, coloque o leite de aveia e os ovos e misture. Acrescente a mistura aos ingredientes secos e mexa até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte forminhas de muffin com óleo de coco, despeje a mistura e leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos. Espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.