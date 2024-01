5 dicas para lidar com o choro das crianças na volta às aulas

Não dá para negar: as férias são uma delícia, mas deixar essa nova realidade de diversão e descanso para retomar à rotina escolar pode ser um desafio e tanto. Por conta disso, é comum que a insegurança e até a ansiedade venham à tona no primeiro dia de aula, causando frio na barriga, inquietação ou crises de choro.

Com a volta às aulas se aproximando, muitos familiares já começam a ficar preocupados sobre como agir com as crianças no início desse novo ano letivo, sobretudo se elas estiverem indo para uma escola nova. Pensando nisso, Liane Poggetti, diretora assistente do Colégio Rio Branco Unidade Granja Viana, elenca 5 dicas valiosas para lidar com a criançada e tornar o momento mais tranquilo para toda a família. Confira!

1. Inclua as crianças nas atividades preparatórias

Permita que as crianças participem das atividades que envolvem a volta às aulas. “Inclua as crianças no processo de preparação para o retorno às aulas. Permita que escolham seus materiais, organizem seus pertences e participem das decisões relacionadas ao início do ano letivo. Essa participação ativa pode diminuir a ansiedade e criar entusiasmo”, compartilha a diretora.