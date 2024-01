Veja como prevenir a queda de idosos em casa

Familiares e cuidadores desempenham um papel essencial na preservação da saúde e na promoção da qualidade de vida de idosos. Isso inclui a atenção especial ao ambiente doméstico, visando evitar quedas. Isso se justifica pelos dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, os quais indicam que 70% dos acidentes relacionados a quedas em indivíduos com mais de 65 anos ocorrem no ambiente domiciliar.

Mesmo que a queda não resulte diretamente na morte do idoso, a fragilidade física associada ao envelhecimento aumenta a periculosidade do acidente devido aos possíveis riscos de fraturas, cortes e internações. Esses incidentes podem desencadear uma série de complicações, criando um efeito cascata que afeta não apenas a saúde física, mas também a mental.

Problemas de saúde e acidentes

Segundo Kaened Ferreira, enfermeira e instrutora do curso de cuidador de idosos do Instituto Embelleze, em um primeiro momento, as quedas podem sinalizar a necessidade de mudanças no ambiente doméstico como medida de proteção, mas é preciso investigar a possibilidade de problemas relacionados à saúde, principalmente em caso de quedas recorrentes.