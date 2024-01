Veja como o ‘cancelamento’ afeta a vida dos participantes do BBB24

“Em meio à busca por entretenimento, as massas tornam-se juízes virtuais, elegendo vilões e desencadeando diversas críticas e ameaças. A pessoa rotulada como ‘vilã’ do reality acaba se tornando alvo das frustrações coletivas”, relata Tatiane Paula, psicóloga clínica.

Entretenimento sobre a ética

A psicologia desempenha um papel essencial nesse espetáculo midiático. Segundo Tatiane Paula, a representação de participantes como mocinhos e vilões revela uma necessidade coletiva de encontrar inimigos, transformando o jogo em uma dinâmica de grupo em que a coesão social é construída às custas da reputação e do bem-estar emocional não apenas do participante do reality, mas também das pessoas próximas a ele.

“Os realities shows, em sua essência, submetem os participantes a uma intensa pressão. A exposição ao público cria uma dinâmica de jogo e espetáculo, muitas vezes priorizando o entretenimento sobre a ética. Em busca da possibilidade de ganhar dinheiro e fama, os participantes podem adotar estratégias controversas, alimentando um ciclo de dramas e conflitos”, explica Tatiane Paula.

Frustração coletiva enriquece a cultura do cancelamento (Imagem: Nadia Snopek | Shutterstock)

Ideal coletivo de mocinhos e vilões

A psicóloga ressalta que a reflexão sobre nosso papel como consumidores e produtores dessa narrativa é fundamental. Ao compreender as dinâmicas psicológicas envolvidas, podemos questionar nossa contribuição para esse espetáculo, promovendo uma cultura mais crítica e consciente diante dos impactos reais sobre a saúde mental e emocional dos envolvidos.

Além disso, há uma associação curiosa com personagens de novelas, mas no contexto da realidade. “A representação do participante como vilão ou mocinho não é um espelho fiel de quem são fora das telinhas. O público é instigado a refletir sobre a complexidade por trás dos comportamentos exibidos, reconhecendo que a construção de personagens está sujeita à manipulação do espetáculo”, esclarece.

Impacto da cultura do cancelamento

Recentemente, o cantor Rodriguinho, participante do camarote do BBB 24, enfrentou ameaças e críticas nas redes sociais por sua participação no programa. Paralelamente, a influenciadora digital Vanessa Lopes, temendo passar por isso, tomou a decisão de apertar o botão e abandonar o programa.