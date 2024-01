BBB 24: confira raio-X dos cabelos das estrelas do camarote

No universo do Big Brother Brasil 24, as atenções não se voltam apenas para os acontecimentos dentro da casa, mas também para os visuais das famosas do grupo camarote: Wanessa Camargo e Yasmin Brunet, especialmente pelos cuidados com os fios dentro da casa. E, dado que alguns internautas se inspiram nas celebridades e até comparam o antes e o depois das mechas, o hair stylist Rodrigo Cintra explica como você pode se inspirar no estilo de cabelo das sisters e os cuidados necessários com a finalização. Confira:

Wanessa Camargo

Wanessa Camargo esbanja um visual com ondulações e nuances em caramelo (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

A cantora, que é apaixonada pelos tons de loiro, entrou na casa exibindo um visual com nuances em caramelo e fundo mais escuro, que ela costuma deixar solto com ondulações.