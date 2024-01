7 perguntas e respostas sobre miomas

De acordo com o médico, as causas dos miomas não são totalmente conhecidas, mas sabe-se que alterações das células tronco uterinas , mudanças nos níveis hormonais como o aumento da quantidade de estrogênio, contato com substâncias químicas e herança genética podem influenciar o seu desenvolvimento da doença.

Os miomas são tumores benignos que surgem na matriz extracelular, o tecido que faz a junção entre as fibras musculares uterinas. Geralmente, iniciam-se do tamanho de uma célula e, com o passar do tempo, respondem aos estímulos hormonais e passam a crescer e ganhar volume.

3. Como identificar precocemente esse tipo de tumor?

É preciso sempre fazer um acompanhamento e check–up médico para identificar os miomas o mais breve possível. Também é importante observar alguns sintomas característicos como aumento do sangramento menstrual, dores abdominais, cólicas e aumento do volume abdominal. “Em alguns casos, podem apresentar dores durante ou após as relações sexuais, urgência miccional, obstipação intestinal (intestino preso) e dificuldade para engravidar”, explica o Dr. Alexandre Silva e Silva.

4. Miomas têm cura?

Sim, mas a cura, na grande maioria dos casos, só ocorre com a retirada do útero, o que não é a melhor opção para mulheres que ainda desejam gestar. O controle da doença pode ser feito com o uso de hormônios que podem ser veiculados através de DIUs medicados com progesterona ou com implantes hormonais contendo antiestrogênicos potentes, com a intenção de impedir o seu crescimento e controlar os sintomas.

Em alguns casos, os nódulos de mioma podem ser removidos sem afetar o útero (Imagem: RossHelen | Shutterstock)

Infelizmente, nem todas as pacientes respondem bem a esses tratamentos hormonais. O tratamento cirúrgico conservador, preservando o útero, é com certeza o mais indicado para aquelas mulheres que desejam gestar. Através de procedimentos minimamente invasivos, os nódulos de mioma podem ser removidos e a anatomia e função do útero podem ser restaurados, mantendo assim a capacidade reprodutiva dessas pacientes.

“Vale ressaltar que não são todos os casos em que são possíveis de preservação uterina, pois em alguns deles, os miomas crescem tanto e estão tão grandes que ao serem removidos não permitem mais a reconstrução e restauro do órgão. O quanto antes as mulheres com diagnóstico de mioma tiverem acesso à tratamento especializado, maiores serão as chances de preservação”, afirma o ginecologista.

5. Mulheres negras têm mais chances de ter miomas?

Sim, mulheres afrodescendentes têm uma maior predisposição para desenvolver miomas uterinos, sendo praticamente duas vezes maior que a média. “Não se sabe exatamente o que causa esse maior risco, mas há indicativos que exista uma relação com a maior concentração de estrogênio concentrada no sangue dessa população”, explica o Dr. Alexandre.