5 livros infantis para ajudar as crianças na adaptação escolar

O início do ano letivo está chegando, e voltar à rotina nem sempre é fácil, tanto física quanto emocionalmente, já que, durante as férias, nossa mente e nosso corpo se habituam a um ritmo diferente. Por isso, neste período, é comum que as crianças e os adolescentes lidem com inseguranças ou inquietações, seja devido a uma mudança de escola, uma troca de período ou por retomar à rotina enquanto estudante.

Conhecer novos colegas, disciplinas e professores também é muito desafiador. Por conta disso, é fundamental o diálogo dos responsáveis com as crianças e os adolescentes a fim de prepará-los para este momento. Uma prática valiosa para amenizar os impactos dessa readaptação é a leitura de obras que abordam temas relacionados à volta às aulas.

“Acredito que, por meio do estímulo à imaginação, os livros dão a oportunidade da criança e do jovem se identificarem com personagens que também enfrentam dificuldades com o retorno ao ambiente escolar”, Laura Vecchioli do Prado, coordenadora editorial de literatura e informativos da SOMOS Educação (companhia brasileira de educação).