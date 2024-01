5 dicas indispensáveis para controlar o colesterol

Segundo o Ministério da Saúde, 30% das mortes que acontecem no Brasil anualmente são decorrentes de doenças ligadas a altos índices de colesterol , o que representa mais de 400 mil óbitos. Visando ajudar na diminuição desse número, a médica lista 5 maneiras de controlar o lipídio no corpo humano. Confira!

1. Consulte um médico regularmente

Por ser necessário ao organismo manter um nível médio de colesterol, o acompanhamento médico é importante para qualquer pessoa. Com exames de sangue prescritos pelos especialistas da área, há como manter um controle maior do composto gorduroso, seja com medicamentos (para aqueles que necessitarem) ou orientações relacionadas ao comportamento do paciente.

“Temos dois tipos de colesterol, o HDL e o LDL. O primeiro seria o que chamamos de colesterol ‘bom’ e requer um nível mais elevado no organismo, enquanto o segundo é o oposto. Ou seja, são dois lados da mesma moeda, que devem estar equilibrados. E é papel dos profissionais do setor de saúde auxiliarem a população nesse objetivo”, explica a Dra. Julia Machline Carrion.

2. Procure se educar sobre o assunto

A área da saúde vem mudando de forma constante, especialmente por conta dos avanços tecnológicos. Por isso, a educação sobre temas como doenças cardíacas é tão relevante quanto uma consulta médica, podendo, literalmente, mudar o curso de nações inteiras no que diz respeito ao tópico.

Por exemplo, um estudo liderado pela própria Dra. Julia Machline Carrion e a epHealth avaliou que apenas 6,7% das pessoas que tiveram infarto ou AVC tomam estatinas, medicamentos utilizados para o tratamento do colesterol e para redução do risco cardiovascular. Feita em parceria com o Einstein e a Novartis e abrangendo mais de 2,1 milhões de indivíduos, a pesquisa ainda revela que 97,7% dos entrevistados não usam ácido acetilsalicílico, também mandatório para tratar essas enfermidades, enquanto 92,5% dos hipertensos não ingerem remédios para baixar a pressão.

Foram analisados dados da prática diária de agentes comunitários de saúde, que atuam no Brasil desde 1994, com a criação do Estratégia Saúde da Família, programa do Ministério da Saúde referência em outros países. “As informações obtidas diretamente do cotidiano da população trazem um retrato real da sociedade, que educa médicos, gestores e pacientes sobre como guiar as suas ações preditivamente”, afirma a Head of Medical Affairs da startup.