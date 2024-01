Síndrome da cabana: conheça os sintomas, as causas e os tratamentos   

De acordo com a Dra. Erica Maia, os sintomas mais comuns da síndrome da cabana são semelhantes aos da ansiedade, sendo eles:

Preocupação excessiva;

Tensão muscular;

Coração acelerado;

Medo excessivo;

Falta de ar;

Estresse;

Tremores.

Graziela Campos, psicóloga clínica e pós-graduada em Logoterapia, ressalta que os sinais descritos estão mais ligados às tentativas de sair de casa ou ao contato com o mundo externo. Dificilmente eles ocorrem em momentos aleatórios dentro do lar.

Motivos que levam à síndrome

Como dito anteriormente, a síndrome da cabana está relacionada a uma situação pós-isolamento. No entanto, uma questão a ser discutida são os motivos que levam a esse fenômeno.

Conforme explica Alessandra Augusto, psicóloga, palestrante e pós-graduada em Terapia Cognitiva-Comportamental e Neuropsicopedagogia, “o isolamento por um tempo muito intenso faz com que o indivíduo entenda o lugar, que está habitando no momento de desconforto, medo e pânico, como seguro. Ele vai se adaptando a esse lugar, entendendo que o externo representa uma grande ameaça”.

Efeitos da COVID-19

A pandemia de COVID-19, que assolou o mundo do início de 2020 até meados de 2022, foi responsável pelo isolamento de grande parte da população. Para se protegerem do vírus, muitas pessoas tiveram que abandonar sua rotina e levar o trabalho e o lazer para dentro de casa. Ademais, ficaram impossibilitadas de se reunirem com amigos, familiares e colegas.

Após a diminuição dos casos da doença e com a flexibilização social, foi observado o aumento dos relatos de síndrome da cabana. A psicóloga clínica Graziela Campos comenta que isso ocorreu devido ao isolamento e ao medo do adoecimento e/ou morte provocada pelo vírus. Além disso, a psicóloga Alessandra Augusto acrescenta que o temor pela vida foi refletido no ambiente externo, que passou a ser visto como perigoso.