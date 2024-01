Veja o que é a síndrome do intestino irritável que afeta Yasmin Brunet

A relação da modelo e influenciadora Yasmin Brunet com a comida no BBB24 tem chamado bastante atenção e gerado discussões. Em uma conversa com a cantora Wanessa Camargo, ela comentou sobre as limitações da xepa com preocupação, especialmente devido à sua síndrome do intestino irritável. “Eu não posso [comer] feijão, lentilha e grão-de-bico, porque eu tenho síndrome do intestino irritável […]”, disse.

A síndrome do cólon irritável, também chamada de síndrome do intestino irritável (SII), é um distúrbio na motilidade intestinal sem associação com alterações de estruturas do trato digestório nem disfunções bioquímicas. Geralmente, se caracteriza por episódios de desconforto, dor e distensão abdominal, podendo estar acompanhados de diarreia e constipação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diagnóstico da doença

O diagnóstico não é fácil, pois a condição pode ser confundida com algumas doenças mais graves, mas não é tão difícil. “É essencialmente clínico, geralmente baseado nos sintomas, na ausência de sinais relevantes verificados no exame físico e, eventualmente, na visualização direta do intestino através da colonoscopia para descartar diagnósticos diferenciais”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).