Valorizar o que te faz bem é o caminho para a felicidade

O pintor Henri Matisse buscava a companhia dos pássaros e das plantas para se energizar e criar; Sigmund Freud fazia caminhadas diárias e extraía vigor mental da velocidade que imprimia em suas pernas, além de priorizar as férias de verão com a família; já o neurologista Oliver Sacks apostava na análise seguida de natação, bem cedo. Ah, ele também se entregava aos devaneios no sofá depois do almoço. Sei como é bom! Nesses momentos, sinto que estou em harmonia com a porção mais contemplativa da minha alma. Protegida do que não reflete quem eu sou de verdade.

Cada um há de encontrar o que lhe faz bem, o que afasta o desassossego e traz gosto em viver. Mas que isso não se torne uma busca pelo pote de ouro idealizado, que nunca se alcança, e sim uma renovação permanente do olhar para as coisas que vão nos preenchendo e acalentando momento a momento.

Admito que esse assunto me alvoroça. A prova disso é que, vira e mexe, me pego emaranhada no seguinte pensamento: Quando chegarmos ao final da linha da nossa existência e olharmos para trás, o que fará com que a gente possa honestamente afirmar: “Valeu muito a pena! Vivi uma vida boa e significativa”? Serão nossas conquistas materiais e profissionais? Nossas buscas interiores? Os cuidados com a saúde? Os afetos cultivados com zelo e respeito? A mudança que ajudamos a cravar no mundo?