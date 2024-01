Horóscopo semanal: previsão dos signos de 22 a 28 de janeiro de 2024

Vênus em Sagitário segue em quadratura com Netuno até a metade da semana, sugerindo inclinação a ilusões, frustrações e enganos nas relações. Contudo, isso pode ser equilibrado por meio da arteterapia. A partir do dia 24, Vênus segue em bom aspecto com Júpiter, trazendo mais equilíbrio para os relacionamentos.

Mercúrio e Marte seguem em conjunção e fazem bom aspecto com Urano, o que favorece movimentos mais racionais. Contudo, esses aspectos também sugerem tendência à agitação mental. Ademais, os planetas fazem oposição à Lua na metade da semana. Isso indica que as emoções podem prevalecer e abalar a razão. Logo, para evitar tensões, é importante acolher os sentimentos.

O Sol em Aquário segue em conjunção com Plutão, indicando uma fase intensa e de mudanças repentinas, especialmente voltadas àquelas pessoas que não se dedicam ao autoconhecimento. O momento é propício para olhar além das próprias necessidades, compreendendo qual é o seu impacto no mundo e contribuindo para melhorias. A fase também é favorável para observar a forma como lida com o coletivo e com os seus propósitos, bem como para transformar a sua alma.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Um novo ciclo se iniciará em sua vida. Será o momento de se harmonizar com o dia a dia profissional. O período também será favorável para investir no campo afetivo. Você terá mais habilidade para encontrar o equilíbrio entre as suas necessidades e as do outro nessas duas áreas. Contudo, poderá estar mais sensível emocionalmente e mais suscetível às energias externas, o que aumentará as chances de confusão e enganos. Portanto, atente-se a isso. Por fim, você viverá uma fase de transformações na percepção sobre seus propósitos e o seu papel no mundo.

Touro

O taurino se conectará com a sua autoestima e com tudo aquilo que tem valor para ele (Imagem: diluck | Shutterstock)

Após uma fase desafiadora no setor afetivo, um novo ciclo se iniciará. Você terá a sensação de renascer. Além disso, se conectará novamente com a sua autoestima e com tudo aquilo que tem valor para você. Entretanto, poderá se enganar com mais facilidade, tanto sobre si quanto em relação ao outro e ao que te move em direção aos seus sonhos. Para equilibrar tudo isso, cuide da sua energia e da sua espiritualidade.

Invista em práticas artísticas, pois elas te farão muito bem. No setor profissional, o período será intenso. Será possível que ocorram mudanças e que tenha que se desapegar de situações seguras. Apesar dos desconfortos, tais transformações irão te mover para caminhos de maior crescimento.

Gêmeos

Você terá bastante força e coragem para encarar as suas sombras e ressignificar as suas dores. Poderá lidar com tudo isso de forma mais amorosa e acolhedora, compreendendo o que foi vivido e os aprendizados dessas experiências. Porém, ao se deparar com os seus medos, poderá se deixar levar pelo vitimismo e se irritar.