9 dicas para combater o inchaço do corpo durante o verão

Hábitos diários ajudam a reduzir o inchaço (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) - Portal EdiCase

Durante as estações mais quentes do ano, como o verão, é comum as pessoas reclamarem do inchaço, um problema que afeta cada um de forma diferente. Mas fato é, alguns hábitos adotados durante a estação podem ser os principais causadores do problema, pois impactam a circulação sanguínea, como explica a médica nutróloga Dra. Marcella Garcez: “Para alguns, a retenção hídrica acontece depois de uma grande refeição ou bebida, enquanto, para outros, é apenas uma parte desconfortável da vida cotidiana. Hábitos de vida desregulados, como falta de sono e atividade física insuficiente, também podem estar relacionados”, afirma a especialista. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Considerando isso, confira quais são as principais causas do problema e atitudes diárias que você pode adotar para evitá-lo!

Causas do inchaço De acordo com a médica nutróloga, o inchaço ou edema é, na verdade, sentido por conta do acúmulo de água nas células, a famosa retenção de líquidos, pior no calor (quando ocorre uma vasodilatação). Porém, também pode ter gatilhos por conta da alimentação, problemas hormonais (geralmente na tireoide) e alterações no rim e coração. “Também pode acontecer por uma sensação de aumento da pressão no intestino. A pressão acumulada pode resultar do grande volume de alimentos ou líquidos que você consumiu ou do gás produzido por nossos micróbios intestinais quando ingerimos grandes quantidades de carboidratos fermentáveis. Isso inclui muitos dos alimentos que ingerimos, desde frutas, legumes, grãos, laticínios, feijões e até leguminosas”, diz a nutróloga. “Este aumento no conteúdo estica essencialmente o intestino, dando a sensação de inchaço e flatulência”, complementa. Estresse piora o inchaço O estresse também pode piorar o problema. A Dra. Marcella Garcez explica que isso tem a ver com o eixo intestino-cérebro – em outras palavras, a comunicação bidirecional que ocorre entre nosso intestino e nosso cérebro. “Quando nos sentimos estressados (porque nosso cérebro está nos dizendo que estamos), nossa função intestinal também fica impactada, o que pode levar a inúmeras disfunções intestinais”, diz a médica. Sistema linfático lento O inchaço também pode atingir regiões superiores do organismo, frequentemente no período das manhãs, chegando ao topo – nosso rosto. Embora muita gente relacione o edema facial ao sono, às vezes, mesmo após uma noite bem dormida, o temível inchaço matinal aparece – e ele tem várias causas. “Durante o sono, o sistema linfático fica mais lento e, sendo ele o responsável pela absorção de líquido das células, há uma predisposição para esse inchaço. Além disso, há uma influência também da alimentação, bebidas alcóolicas, remédios, alterações hormonais, posição de dormir e até causas genéticas”, explica a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Relação do inchaço com as doenças cardíacas O edema pode começar em uma área como os membros inferiores e se disseminar de maneira ascendente. Segundo a cirurgiã vascular, o inchaço também é um sintoma comum de má circulação sanguínea nas pernas de pessoas que sofrem por causa do fluxo de sangue das pernas de volta ao coração, resultando em edema (nas pernas) ou sensação de peso no corpo todo.

Play

“O acúmulo de líquidos pode ser um sinal de doença cardíaca, na qual o coração não pode circular sangue suficiente ao redor do corpo. Para prevenir a circulação sanguínea e manter um sistema vascular saudável, é importante manter um peso saudável. Quilos extras colocam mais pressão sobre o coração e reduzem o fluxo sanguíneo em todo o corpo”, explica a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita. Diferenças entre o inchaço e a distensão abdominal Existe outra situação que pode ser confundida com inchaço, a distensão abdominal, algo único para cada um de nós. “A sensibilidade aumentada no intestino tende a ser muito comum em pessoas com Síndrome do Intestino Irritável (SII) ou outros distúrbios intestinais”, diz a Dra. Marcella Garcez, que destaca a existência de dois tipos principais de distensão abdominal: intermitente e contínua. “A sensação ocasional é totalmente normal, especialmente após uma refeição pesada ou consumo de fibras em excesso. De fato, depois de uma refeição rica em fibras é bom sinal, pois significa que sua comunidade interna de micro-organismos está bem alimentada e fazendo seu trabalho. Mas, se a distensão é contínua ou muito acentuada e desconfortável, ela deve ser investigada”, diz.

Mudanças na dieta reduzem o inchaço e melhoram as funções intestinais (Imagem: Marina Litvinova | Shutterstock) Dicas para eliminar a retenção de líquido As médicas concordam que, na grande maioria dos casos, o edema e a distensão abdominal podem ser reduzidos, ou até eliminados por completo, por meio de simples mudanças na dieta e no estilo de vida, como as indicadas a seguir: 1. Divida a alimentação em porções Segundo a Dra. Marcella Garcez, uma boa estratégia é dividir a ingestão de alimentos em porções menores ao longo do dia. Por exemplo, comer cinco pequenas refeições em um dia com intervalos de algumas horas pode ser mais interessante do que duas refeições pesadas durante o dia. Ela também aconselha cuidar de mastigar bem antes de engolir. Ainda, é importante beber água (pelo menos dois litros por dia). “Água de coco e chá-verde também são opções”, afirma.