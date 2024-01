10 dicas para facilitar a adaptação pré-escolar do seu filho

A adaptação pré-escolar, seja pela primeira vez, de mudança para uma nova escola ou de volta das férias, é um momento delicado para as crianças. Neste processo, os pequenos passam por uma transição entre o seu ambiente de conforto (pais e tutores) e um novo espaço repleto de novidades e expectativas. Consequentemente, é normal que se sintam desconfortáveis no início, mas o importante é oferecer tranquilidade a eles.

“Lembre-se, o processo de adaptação de cada criança é único. Algumas podem se ajustar rapidamente, enquanto outras podem demorar mais. As chaves são a paciência, o apoio e a compreensão dos pais e educadores. Preparar-se e preparar seu filho com antecedência, além de manter um ambiente doméstico estável e de apoio, são cruciais para uma adaptação bem-sucedida à pré-escola”, explica Andrea Buffara, mestre em Educação e sócia-diretora do Rio Learning Studio, escola infantil bilíngue.

Estágios no processo de adaptação pré-escolar

Normalmente, existem três estágios no processo de adaptação pré-escolar: