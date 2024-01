6 lugares para deixar seu animal de estimação durante as férias

Durante as férias, é comum as pessoas programarem viagens, mas nem sempre os animais de estimação podem participar desse tipo de passeio. Todavia, é importante lembrar que os tutores não devem deixar o cachorro ou gato em casa sozinho por longos períodos – mesmo que com comida, água e brinquedos.

Além do mais, manter os animais em isolamento e negligenciar necessidades básicas configuram maus-tratos e crime, de acordo com a Lei n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, com pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Por isso, a seguir, veja como garantir os cuidados do seu animal de estimação enquanto você viaja!

1. Hotéis para animais de estimação

Esses estabelecimentos especializados oferecem serviços de hospedagem para pets, com acomodações confortáveis, cuidados veterinários e atividades recreativas para garantir o bem-estar do seu animal.

O pet sitter pode cuidar do seu animal de estimação enquanto você viaja (Imagem: bbernard | Shutterstock)

2. Pet sitter

Pet sitter é um termo em inglês que quer dizer, em tradução livre, “babá de pet”. Resumidamente, é um profissional que auxilia animais de estimação enquanto os tutores estão ausentes. Eles podem cuidar de cachorros e gatos em sua própria casa ou visitar o lar do tutor diariamente para alimentação, cuidados e companhia.

3. Família ou amigos

Pode ser uma escolha reconfortante deixar seus pets com familiares ou amigos de confiança, desde que essas pessoas tenham experiência e dedicação para cuidar dos animais adequadamente.

4. Creche para cães

Existem locais que oferecem serviços de creche para pets, proporcionando um ambiente seguro e supervisionado, além de atividades para entretenimento e interação social com outros animais.