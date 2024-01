Alimentação à base de plantas pode reduzir riscos de doenças

Um estudo abrangendo 37 pesquisas, divulgado na revista BMC Medicine, ressalta as vantagens para a saúde ao substituir certos alimentos de origem animal por alternativas à base de plantas. Esta pesquisa se concentra em uma gama de impactos na saúde associados a essa transição alimentar, fornecendo insights valiosos sobre os benefícios de uma dieta predominantemente baseada em plantas. Confira!

Redução de doenças cardíacas e diabetes tipo 2

De acordo com a médica Lorena Balestra, a pesquisa mostra que trocar 50 g de carne processada diariamente por legumes resulta em uma redução de 23% na incidência geral de doenças cardíacas. Além disso, a troca contribui para uma diminuição de 22% na incidência de diabetes tipo 2.

A revisão também destaca que substituir a manteiga por azeite e ovos por nozes está associado a um menor risco de desenvolver diabetes tipo 2 e doença cardíaca. No entanto, outras substituições, como produtos lácteos, peixe, frutos do mar ou aves, não apresentam uma associação clara com uma menor incidência de doenças cardíacas.