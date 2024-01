5 lançamentos do cinema mais aguardados de 2024

A seguir, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos do ano que você não pode perder!

Além destes, o retorno das quartas-feiras rosas já é uma realidade, visto que a estreia de ‘Meninas Malvadas: O Musical’, adaptação do musical homônimo da Broadway, tem gerado inúmeros comentários positivos nas redes sociais. Para o público infantil, o destaque fica por conta de ‘Meu Malvado Favorito 4’, que retorna com os pequenos minions para mais uma comédia de animação.

O primeiro mês de 2024 está quase na metade e os cinéfilos de plantão já tem muito o que comemorar, pois alguns dos filmes mais aguardados da temporada prometem lotar as salas de cinema nos próximos meses. Um dos destaques é o famoso filme ‘Deapool 3’, que narra a história do anti-herói mais querido da Marvel. Outro filme muito aguardado é a sequência de sucesso de ‘Duna’, que representa o segundo capítulo da série de ficção cientifica.

1. Divertida Mente 2 (13/06)

‘Divertida Mente 2’ narra a fase adolescente de Riley (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Pictures)

Dirigido por Kelsey Mann, a animação de sucesso que narra as emoções de Riley estreia nos cinemas em junho deste ano. E para aguçar a curiosidade dos fãs, a Disney divulgou detalhes da sequência, que agora mostrará a protagonista lidando com outros tipos de emoções.

“Quando era criança, vimos Riley Andersen explorando suas emoções primárias: Alegria, Tristeza, Nojo, Raiva e Medo. Agora, veremos Riley entrando na fase da adolescência e enfrentando novas dilemas… e novas emoções.”

Além disso, Kelsey Mann revelou que a segunda parte da história não contará com “nojinho”, a típica personagem verdinha, enjoada e metida que antes evitava que a jovem entrasse em situações que ela julgava não serem boas.

2. Duna 2 (01/03)

‘Duna 2’ narra os fatos do segundo capítulo da história de ficção científica (Imagem: Reprodução digital | Legendary Pictures, Villeneuve Films e Warner Bros.)

Dando sequência a trajetória de Paul Atreides (Timothée Chalamet), a produção dirigida por Denis Villeneuve narra os fatos do segundo capítulo da história. No filme, o protagonista se une a Chani e aos Fremen em busca de vingança contra os conspiradores que destruíram a sua família, tudo isso enquanto tenta lidar com os seus novos poderes. Além disso, testemunha uma Guerra Santa em seu nome espalhando-se por todo o universo conhecido, quando ele terá que decidir entre o amor de sua vida ou o destino da nação.