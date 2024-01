5 cores de flores que representam coisas boas

As flores são plantas que transmitem diferentes emoções e sentimentos. Por isso, são muito utilizadas para presentear a pessoa amada ou decorar a casa. Mas você já parou para pensar no que representam as suas cores? Bom, seja qual for a sua resposta, vale a pena conferir, pois, além de itens de decoração, elas são repletas de simbologia especial.

1. Verde

Flores verdes são perfeitas para quem quer um futuro cheio de sucesso (Imagem: S.O.E | Shutterstock)

A cor da esperança e do dinheiro é perfeita para quem quer um ano cheio de sucesso e força, evocando a coragem para fazer e acontecer.