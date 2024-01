4 brincadeiras que favorecem o desenvolvimento das crianças

Não há como desvincular a importância do lúdico do desenvolvimento infantil. Noções de limite e de regras, por exemplo, são ensinadas às crianças durante uma brincadeira de esconde-esconde. “Na brincadeira, a criança trabalha a coordenação motora, os cinco sentidos e o movimento. Depois, interpreta o mundo por meio da fantasia e do imaginário, desenvolve a parte afetiva e emocional”, afirma Maria Ângela Barbato, vice-coordenadora dos cursos de Licenciatura e Pedagogia da PUC-SP.

Relações afetivas

Quando os pais participam das brincadeiras com as crianças, as relações afetivas e as situações de segurança entre eles se solidificam. “Ao brincar, o pai estabelece uma parceria com a criança e a ensina, dessa forma, que estará disponível sempre que ela precisar. Então, quanto mais o pai se dispuser a participar desses momentos lúdicos, mais fácil será quando tiver que se aproximar e aconselhar o filho na adolescência, por exemplo”, afirma Maria Ângela Barbato.

A seguir, a professora aponta as brincadeiras ideais para cada etapa do desenvolvimento infantil e como os pais devem interagir para que o processo de aprendizagem se dê de maneira satisfatória.