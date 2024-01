Veja como a má postura pode dificultar a definição do abdômen

A má postura corporal também pode se tornar um ciclo vicioso, pois, com os músculos abdominais flácidos e fracos, fica mais difícil manter a postura correta. Afinal, a musculatura do abdômen é parte fundamental do chamado “core”, que dá sustentação para a coluna.

“Quando a postura não é adequada, os músculos do abdômen não são devidamente ativados e, por isso, ficam mais flácidos. E essa frouxidão muscular provoca o aumento do volume da circunferência abdominal, além de favorecer o acúmulo de gordura na região”, explica.

Entre algumas técnicas indicadas está o procedimento estético Emsculpt Neo, um tratamento de contorno corporal não invasivo, além do bioestimulador de colágeno Radiesse e do ultrassom microfocado Ulthera.

Consulte um especialista

A Dra. Cláudia Merlo reforça que a definição do abdômen vai muito além da melhora da postura e não é uma receita de bolo. Logo, é importante consultar um especialista, que poderá recomendar um protocolo de tratamento individualizado de acordo com as suas necessidades. “Para garantir os melhores resultados, a melhora da postura e os tratamentos devem estar associados a um estilo de vida saudável, com alimentação balanceada, prática de exercícios físicos e sono de qualidade, por exemplo”, finaliza.

Por Maria Claudia Amoroso