5 sucos para ajudar a combater a retenção de líquidos

Veja como preparar receitas fáceis e saborosas para reduzir o inchaço do corpo

A retenção de líquidos refere-se ao acúmulo excessivo de fluidos no corpo, geralmente nas extremidades, como pernas, tornozelos e mãos, resultando em inchaço perceptível. A alimentação desempenha um papel significativo na regulação do equilíbrio hídrico do corpo.

“Para evitar o quadro e o inchaço, é indicado que se dê preferência a alimentos naturais, como frutas, verduras, leguminosas e oleaginosas, pois esses alimentos possuem substâncias antioxidantes e desintoxicantes”, afirma a nutricionista Thamires Cerqueira.

Nesse sentido, os sucos naturais, especialmente aqueles elaborados a partir de frutas e vegetais específicos, podem ser aliados eficazes no combate a esse problema. Algumas frutas têm propriedades diuréticas, auxiliando na eliminação do excesso de fluidos do organismo.