3 receitas irresistíveis com espinafre

Torta de espinafre (Imagem: Afanasieva | Shutterstock) Crédito: O POVO

Além de ter ação anti-inflamatória e ajudar a prevenir o inchaço, o espinafre é rico em vitaminas A, C e E. Também é fonte de proteína, fibras e carboidratos. Simples e prático, ele pode ser usado no preparo de pratos variados, que podem ser servidos em diversos momentos do dia a dia. Por isso, separamos 3 receitas irresistíveis com o espinafre para você aproveitar. Confira! Torta de espinafre Ingredientes Massa Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine 3 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de água

1 colher de sopa de margarina para folhados

2 gemas de ovo Recheio

Folhas de 1 maço de espinafre

3 colheres de sopa de queijo ralado

400 g de ricota cortada em cubos ​

​ 2 colheres de sopa de farinha de trigo

3 colheres de sopa de manteiga

3 ovos batidos

Sal e noz-moscada ralada a gosto

Água Montagem Farinha de trigo para enfarinhar e polvilhar

Manteiga para untar Modo de preparo Massa Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, a margarina, o sal e as gemas e misture bem. Aos poucos, acrescente água e sove a massa até obter uma consistência homogênea. Cubra com plástico filme e deixe descansar por 30 minutos. Recheio Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de espinafre e cozinhe até ficarem viçosas. Depois, escorra as folhas e pique-as. Em um recipiente, coloque a manteiga, o espinafre, o queijo ralado, a ricota e a farinha de trigo e mexa bem. Por último, acrescente os ovos e mexa novamente. Tempere com sal e noz-moscada. Reserve. Montagem

Play

Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e, com a ajuda de um rolo, abra a massa. Reserve. Unte uma assadeira de fundo removível com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa e distribua o recheio. Leve ao forno preaquecido em 250°C por 30 minutos. Sirva em seguida. Suflê de espinafre com bacon Ingredientes 100 g de bacon picado

1/2 cebola picada

Folhas de 1 maço de espinafre picadas

2 colheres de sopa de manteiga

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 xícaras de chá de leite

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

3 gemas de ovo

3 claras de ovo

Manteiga para untar

Queijo ralado a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque o bacon e leve ao fogo médio para fritar. Quando estiver dourado, adicione a cebola e refogue até ela começar a dourar. Acrescente o espinafre e refogue até as folhas murcharem. Reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter, junte o alho e refogue até dourar. Coloque a farinha de trigo e misture bem. Depois, adicione o leite aos poucos, sempre mexendo, até engrossar. Desligue o fogo. Após, deixe a mistura esfriar um pouco e adicione as gemas, o espinafre com o bacon e a muçarela e misture bem. Reserve. Em uma batedeira, bata as claras em neve e junte delicadamente aos demais ingredientes. Reserve. Unte pequenas formas com manteiga, polvilhe com queijo ralado e despeje a massa. Salpique com queijo ralado por cima e leve ao forno preaquecido em 180°C por 12 minutos. Sirva em seguida.