10 dicas para combater a síndrome do impostor

Participante do BBB24 não se vê merecedora do programa. Psicóloga explica como combater esse tipo de pensamento

Se você está acompanhando o BBB24, na certa se surpreendeu com as falas de Vanessa Lopes sobre não se sentir merecedora de participar do programa. A jovem, que possui notoriedade no TikTok, já sofreu com “linchamentos virtuais” e demonstra a todo o tempo sua vulnerabilidade em relação ao “cancelamento”.

Conhecida como “síndrome do impostor“, o problema que possivelmente afeta Vanessa não é incomum. Outras famosas, como Bruna Marquezine, Juliette, Adele e Camila Queiroz, já declararam sofrer da mesma condição. A psicóloga Clenice Araújo, especialista em empresários, autora do livro “A empresa no divã” — com capítulo dedicado a síndrome do impostor em empresários, esclarece as principais dúvidas sobre o assunto. Confira!

O que é síndrome do impostor?

Também conhecida como Síndrome da Impostora, é um fenômeno psicológico no qual uma pessoa, apesar de conquistar sucessos e demonstrar competência, sente uma persistente dúvida em relação às suas habilidades.