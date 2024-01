Veja alternativas para lidar com o excesso de conectividade

As redes sociais têm a capacidade de capturar nossa atenção e emoções com base no prazer imediato (Imagem: Draftfolio | Shutterstock) Crédito: O POVO

Seriam necessários mais de 2 trilhões de páginas A4 para imprimir os 2,2 milhões de terabytes de novas informações que surgem todos os dias na internet, segundo o Instituto Gartner. Esses números dão a dimensão do quão humanamente impossível é absorver todo esse volume. Ainda assim, parecemos bastante empenhados nisso: os brasileiros passam mais da metade de suas vidas na internet, de acordo com estudo da NordVPN. As redes sociais têm a capacidade de capturar nossa atenção e emoções com base no prazer imediato. Por isso, passamos tanto tempo conectados, diz a psiquiatra Renata Guerra, coordenadora do Programa Ambulatorial de Mudança de Hábito e Estilo de Vida da Universidade de São Paulo (USP). Receber curtidas, comentários e ver posts interessantes libera em nosso cérebro dopamina, o hormônio do prazer e ligado a vícios. "Isso dificulta nosso crivo. Quem nunca se deu conta de que ficou muito mais tempo do que deveria 'plugado' numa rede social?", ela pontua.

Excesso de informação não é absorvido Mas é uma ilusão achar que somos capazes de transformar todos os dados em conhecimento. Isso porque o excesso de informação não é absorvido, garante a especialista. “Em condições normais, o cérebro está, momento a momento, selecionando informações relevantes para nós, e descartando as consideradas menos importantes. Esse processo fica comprometido pela enxurrada de informações”, explica Renata. O psicólogo Leandro Eustáquio Elias, coordenador da Articulação Nacional de Psicólogas Negras e Pesquisadoras (ANPSINEP), define isso como “uma espécie de anestesia neuronal”. “Nós é que somos consumidos pelas redes sociais. Elas buscam por meio dos algoritmos nos prender nas telas e não necessariamente nos informar”, analisa. “Acabamos não conseguindo dar conta de quase nada que se passa pelos nossos olhos.” Sobrecarga danosa O uso exagerado das redes e suas infinitas informações têm afetado a nossa mente. Ao alterar a capacidade cerebral de armazenar e recuperar dados, essa sobrecarga pode resultar em lapsos de memória e dificuldade de concentração, de acordo com a neuropsicóloga Paula Gerlach. Além disso, o estresse crônico associado a esses excessos pode aumentar o risco de desenvolver transtornos mentais, como ansiedade e depressão. Nos comparar com os padrões inatingíveis de sucesso e beleza expostos nas redes tem nos adoecido como sociedade. Segundo levantamento do Datafolha, o fato de a maioria das pessoas parecer bem e feliz em seus perfis contribui para que 65% se sintam insatisfeitos com as próprias vidas. Dos entrevistados, 79% concordam que as redes podem contribuir para aumentar problemas mentais, 38% revelaram sentir medo de serem julgados por seus posts e 26% confessaram se sentir cobrados a estar constantemente conectados. As notícias ruins são particularmente capazes de nos deixar em constante estado de alerta, provocando maior liberação de cortisol, o hormônio do estresse, explica o neurocirurgião do Hospital Sírio-Libanês Júlio Pereira.

Se nossos antepassados se viam nessa situação em eventos pontuais, durante uma caçada ou um combate, o atual acúmulo de dados desencadeia esse mesmo processo inúmeras vezes ao dia. “O uso exagerado de rede social e o excesso de informação são problemas reais com consequências psíquicas, neurológicas e hormonais”, resume. Não por acaso, tanta gente sofre com a insônia. É importante equilibrar nossa exposição ao excesso de informações(Imagem: Julia Tim | Shutterstock) Por dentro e por fora Algumas pessoas estão migrando do FOMO (Fear of Missing Out) sigla em inglês para medo de ficar de fora, para o JOMO (Joy of Missing Out), a alegria de estar por fora. Enquanto no FOMO tememos ser excluídos das experiências e oportunidades que outras pessoas estão vivendo, impulsionados pelo constante bombardeio de informações, o JOMO é uma resposta positiva a essa overdose, com a liberdade de escolher conscientemente desconectar-se, desacelerar e encontrar satisfação nisso.

“Essa mudança de mentalidade sugere que, como sociedade, estamos reconhecendo a importância de equilibrar nossa exposição ao excesso de informações e priorizar nosso bem-estar mental”, diz Paula. “No entanto, é importante ressaltar que é preciso estabelecer prioridades e não transformar o JOMO em positividade tóxica, se alienando.” O cansaço e o esgotamento podem nos deixar apáticos em relação às injustiças, minando nosso poder de mobilização, concorda a jornalista Daniela Arrais, sócia da Contente, plataforma para uma vida digital mais consciente. “Às vezes, você vê tantas desgraças que para de sentir compaixão. Isso nos distancia da nossa humanidade e da necessidade de vínculo”, ela reflete. Segundo a especialista, depois de aprender a lidar com a torrente de estímulos e admitir o desgaste que ela nos causa, devemos entender que não adianta ficarmos apenas centrados em nós mesmos e paralisados em nossa dor. É necessário se reconectar com a nossa humanidade e partir para ações coletivas. “O mundo precisa da nossa força de mobilização. Como é que a gente pode fazer isso juntos?”, instiga.