3 orações e simpatias em homenagem ao arcanjo Harahel

Responsável por reger os dias entre 11 e 15 de janeiro, o anjo Harahel é considerado entre os fiéis o protetor contra a esterilidade das mulheres e de preservação do respeito dos filhos pelos pais. De acordo com algumas tradições esotéricas e cabalísticas, ele também é associado a atributos como coragem, determinação, força interior e riqueza intelectual. Assim, em sua invocação é comum pedir:

Acenda uma luz no meu caminho, uma luz que aponte um caminho seguro para a felicidade. Se eu fraquejar, segura na minha mão e me guia pela batalha diária. Não me falte o seu carinho e seu estímulo.

2. Oração para alcançar graças

Harahel, peço-vos que crie em meus relacionamentos, harmonia, paz, união, compreensão, respeito e fidelidade mútua. Que entre mim e os meus surjam somente boas palavras. Permita-me receber a graça que tanto desejo.

3. Simpatia para conquistar um novo amor

Materiais

7 incensos de sua preferência

Modo de fazer

Acenda um incenso de sua preferência durante 7 dias seguidos. Deixe o incenso queimar por inteiro e não limpe as cinzas que ficarem no incensário ou no pires que você usou. Ao final do sétimo dia, coloque as cinzas em uma tampa de garrafa e, ao sair de casa, espalhe pelo caminho que costuma fazer no seu dia a dia, mentalizando que o anjo Harahel está enviando energias positivas para sua alma gêmea.