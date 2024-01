Veja o que conhecer em uma viagem para Santiago

Com o panorama dos Andes nevados como moldura, a capital do Chile é um dos centros urbanos mais interessantes da América Latina

Além de ser a porta de entrada para o Chile, com voos para todos os cantos do país, Santiago tem uma localização privilegiada, sendo muito vantajoso aproveitar a cidade como base para passeios pela região. Em questão de uma ou duas horas de carro você pode chegar ao litoral (onde estão as famosas Valparaíso e Viña del Mar), aos Andes (com uma série de estações de esqui próximas, como Valle Nevado, Farellones e El Colorado) e a regiões vinícolas , com destaque para o Valle del Maipo.

As ruas são limpas mesmo no centro da cidade, os prédios públicos são bem cuidados e tudo é muito organizado. Há ainda baixos índices de criminalidade, especialmente quando comparamos a outros grandes centros urbanos latino-americanos.

Muitas pessoas optam por se hospedar em Santiago e fazer passeios de bate e volta para todos esses locais. As distâncias são tão curtas que os chilenos costumam dizer que, em um mesmo dia, é possível esquiar nos Andes de manhã e surfar no Oceano Pacífico à tarde. Mesmo se a sua ideia for seguir para destinos mais afastados, seja no sul ou no norte do Chile, vale dedicar alguns dias da sua viagem para conhecer a capital chilena.

A Catedral Metropolitana e o Museu Histórico Nacional ficam na Plaza de Armas (Imagem: f11photo | Shutterstock)

Centro histórico e arredores

Para conhecer o centro histórico de Santiago, a Plaza de Armas é um bom ponto de partida. Sempre movimentada, ali ficam a Catedral Metropolitana e o Museu Histórico Nacional. Você também estará a poucos passos de distância do Museu Chileno de Arte Pré-Colombiana e do antigo Congresso Nacional do Chile, um imponente palácio de estilo neoclássico.

Outro importante cenário da história chilena fica bem perto dali: é o Palácio de La Moneda, sede da Presidência da República do Chile. Foi neste edifício onde ocorreu a derrubada do governo de Salvador Allende com o golpe militar em 1973. Você pode conhecer o palácio em uma visita guiada mediante agendamento, ou então conferir a cerimônia da troca da guarda. O local ainda conta com um centro cultural com exposições temporárias.

Ainda na região do centro estão o Mercado Central, onde você pode provar a famosa centolla (caranguejo gigante típico do Chile) e outras delícias da gastronomia chilena, e o Museu Nacional de Belas Artes. O centro de Santiago também é repleto de restaurantes, lojas e galerias que lembram muito aquelas do centro de São Paulo, além de vendedores ambulantes. É um ótimo lugar para passear a pé, com várias ruas só para pedestres, como o Paseo Ahumada.

Providencia

Seguindo para o leste a partir do centro está Providencia, região que se desenvolveu a partir dos anos 80 como uma espécie de centro novo de Santiago, com muitos edifícios empresariais e forte comércio. O destaque ali é a Gran Torre Santiago – o edifício mais alto da América Latina, com 300 metros de altura –, que sempre chama a atenção no panorama da cidade.