10 substituições simples e saudáveis para intolerantes ao glúten

Felizmente, com a crescente conscientização sobre essa condição, surgem muitas alternativas alimentares que não apenas excluem o glúten, mas também oferecem benefícios nutricionais adicionais. Por isso, confira 10 substituições simples e saudáveis para ajudar aqueles com intolerância ao glúten a manter uma dieta equilibrada e deliciosa!

1. Farinha de amêndoas

Para os amantes de assados, substituir a farinha de trigo pela de amêndoas é uma excelente escolha. Além de ser livre de glúten, a farinha de amêndoas é rica em proteínas, fibras e gorduras saudáveis. Ela adiciona uma textura úmida e um sabor rico a bolos, pães e outras receitas de forno.

“As oleaginosas regulam os níveis de colesterol, reduzindo o LDL (colesterol ruim) e aumentando o HDL (colesterol bom), prevenindo arteriosclerose e hipertensão, contribuindo para um coração e um cérebro mais saudável”, explica a nutricionista Natália Colombo.

2. Macarrão de quinoa

O macarrão de quinoa é uma alternativa ao macarrão tradicional. Não só é livre de glúten, mas também é uma fonte de proteína completa, contendo todos os nove aminoácidos essenciais. “[A quinoa] é muito proteica, fonte de vitaminas do complexo B, fibras e minerais. A qualidade de proteínas que possui é comparável às fontes de origem animal, não pela quantidade, mas pela união de vários tipos proteicos que oferecem tudo de que o organismo necessita”, diz a culinarista Guta Pudell.

3. Pão de tapioca

O pão de tapioca, feito a partir da fécula extraída da raiz de mandioca, é uma opção leve e saborosa para substituir o pão de trigo. É ideal para sanduíches e pode ser facilmente encontrado em versões prontas ou como mistura para preparo em casa.

4. Ovos

Se você procura uma alternativa para o seu café da manhã, considere substituir a torrada por uma omelete. Os ovos são outro alimento sem glúten e com diversos benefícios extras.

“Nos ovos, podemos encontrar todos os aminoácidos essenciais de que o nosso organismo necessita para desempenhar as funções vitais, tais como imunidade, transporte de nutrientes, fabricação de hormônios e produção de tecidos. As vitaminas e os minerais presentes também têm funções de regulação e equilíbrio no organismo”, destaca a nutricionista Simone Abreu.